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02:03, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Стало известно о секретном плане НАТО на случай столкновения с Россией

Responsible Statecraft: у НАТО есть секретный план на случай военного столкновения с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

НАТО подготовила секретный план на случай, если произойдет военное столкновение с Россией. Об этом написал обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

По словам журналиста, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет предложено на одобрение «тысячи страниц секретных военных планов». В них впервые со времен холодной войны подробно описан сценарий прямого столкновения с РФ.

Как отметил Дэвис, разработкой этих документов занимались постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.

По мнению обозревателя, отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создает серьезную проблему для демократического надзора. Также Дэвис привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который 10 мая заявил о том, что странам альянса в любой момент нужно быть готовыми к конфликту.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из стран-членов НАТО, призвав их обеспечить гарантии безопасности на пути Киева в альянс. Кроме того, по его словам, на июльском саммите должны быть укреплены институциональные связи между Украиной и организацией.

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    Екатерина Подвигина
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