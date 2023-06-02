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06:38, 2 июня 2023Россия

В Генштабе рассказали о новых воинских частях

Генштаб: частичная мобилизация позволила сформировать более 280 воинских частей в России

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Евгений Бурдинский сообщил, что частичная мобилизация позволила сформировать в российской армии более 280 воинских частей. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Минобороны «Военные комиссариаты России».

По его словам, российскими военкоматами и органами исполнительной власти в войска было поставлено свыше 300 тысяч российских граждан.

«Всего сформировано более 280 воинских частей и подразделений», — подчеркнул замначальника Генштаб. Бурдинский напомнил, что мобилизационных мероприятий такого масштаба не проводили со времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В статье Бурдинский также указал, что для ВС РФ в 2023 году будут сформированы две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа — Московский и Ленинградский.

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    Марина Совина
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