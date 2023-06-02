Перечислены главные тренды лета 2023 года

Glamour: брюки с заниженной талией и цветочный принт стали трендовыми летом 2023 года

Журналисты Glamour перечислили главные тренды лета 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте британской версии издания.

В первую очередь модные редакторы призвали читателей обратить внимание на брюки с заниженной линией талии и предметы гардероба с цветочным принтом. Кроме того, согласно подборке, в моду войдут прозрачные вещи — подобные наряды, в частности, представлены в ассортименте брендов Erdem, Prada, Miu Miu, Valentino, Bottega, Chanel, Tom Ford и других.

Помимо этого, актуальность обретут синий, розовый и черный цвета, а также изображение сердец на одежде, пайетки и образы, выполненные в оттенках заката солнца. Среди прочего трендовыми стали наряды в бельевом стиле и платья с бахромой.

«К тому же присмотритесь к ярким сумкам и асимметричным костюмам — интересный крой на пике в этом сезоне», — заключили журналисты.

В мае стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам три необходимые вещи для стильного образа на лето 2023 года. В первую очередь специалистка порекомендовала женщинам обратить внимание на льняные костюмы.