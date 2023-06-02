Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:15, 2 июня 2023Ценности

Перечислены главные тренды лета 2023 года

Glamour: брюки с заниженной талией и цветочный принт стали трендовыми летом 2023 года

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Журналисты Glamour перечислили главные тренды лета 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте британской версии издания.

В первую очередь модные редакторы призвали читателей обратить внимание на брюки с заниженной линией талии и предметы гардероба с цветочным принтом. Кроме того, согласно подборке, в моду войдут прозрачные вещи — подобные наряды, в частности, представлены в ассортименте брендов Erdem, Prada, Miu Miu, Valentino, Bottega, Chanel, Tom Ford и других.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

Помимо этого, актуальность обретут синий, розовый и черный цвета, а также изображение сердец на одежде, пайетки и образы, выполненные в оттенках заката солнца. Среди прочего трендовыми стали наряды в бельевом стиле и платья с бахромой.

«К тому же присмотритесь к ярким сумкам и асимметричным костюмам — интересный крой на пике в этом сезоне», — заключили журналисты.

В мае стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам три необходимые вещи для стильного образа на лето 2023 года. В первую очередь специалистка порекомендовала женщинам обратить внимание на льняные костюмы.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости
    Неизвестный объект сбили возле пункта временного размещения в Белгороде
    Желанию США обсудить новые договоры с Россией и Китаем нашли объяснение
    Гость интервью Собчак раскрыл подробности съемок ее видео
    В российском городе задержали находящегося в федеральном розыске дезертира
    59-летняя женщина получила работу мечты и восхитила пользователей сети
    Перечислены главные тренды лета 2023 года
    Один из популярных в России видов жилья назвали незаконным
    Моуринью предъявили обвинение за поведение в финале Лиги Европы
    Зеленский признал невозможность Украины войти в НАТО до завершения СВО
    Россиянам назвали самые полезные летние супы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.