Дачникам назвали способ спасти урожай при аномальной жаре

Агроном Шубина: чтобы спасти урожай в жару, необходимо оставить двери теплицы открытыми

При аномальной жаре для сохранения урожая в теплицах необходимо оставить двери открытыми нараспашку. Такой способ спасти урожай российским дачникам назвала агроном Людмила Шубина, сообщают «Аргументы и факты».

Эксперт отметила, что в жаркую погоду больше всего страдают растения в теплицах. При закрытых дверях температура внутри может подниматься до 50 градусов Цельсия. Дачникам рекомендовали поливать растения только на ночь, а на следующий день прорыхлить почву.

«Рыхление — это сухой полив. Мы закрываем влагу, а затем мульчируем, чтобы она не испарялась через трещины», — объяснила Шубина. Поверхность рекомендовали закрывать соломой, перегноем, рыхлым торфом или свежескошенной травой. Сохранить урожай можно также с помощью подкормки в виде куриного помета или настоя компоста.

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