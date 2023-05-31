Дачникам посоветовали бороться с мышами при помощи нарциссов

Дачникам посоветовали высаживать нарциссы и ромашку, чтобы бороться с мышами

Бороться с мышами на даче можно при помощи нарциссов, которые защитят от грызунов другие культуры. Об этом в разговоре с изданием «БелНовости» рассказала ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Эксперт посоветовала высадить нарциссы на участке, так как мыши предпочитают луковицы этих цветов. Таким образом грызунов можно будет отвлечь от других культур. На участке также можно оставить полынь или высадить ромашку, аромат которой отпугивает грызунов.

В качестве еще одного способа борьбы с грызунами дачникам рекомендовали высаживать пижму, которая наравне с другими растениями отпугивает мышей.

Ранее российским дачникам посоветовали истреблять муравьев на участке с помощью раствора из мыла и газированного напитка. Им рекомендовали смешать литр воды, литр лимонада и добавить туда ложку жидкого хозяйственного мыла. Получившимся раствором нужно будет опрыскивать листья растений в огороде и полить сами муравейники.