Дачникам посоветовали истреблять муравьев мылом и газировкой

Российским дачникам посоветовали бороться с муравьями мылом и газировкой

Российским дачникам посоветовали истреблять муравьев на участке с помощью раствора из мыла и газированного напитка. Об этом говорится в материале издания Teleprogramma.pro.

Муравьи предпочитают строить муравейники рядом с плодовыми деревьями и овощными грядками. Чтобы бороться с насекомыми, дачникам рекомендовали смешать литр воды, литр газированного напитка, например, лимонада, и добавить туда ложку жидкого хозяйственного мыла.

Получившимся раствором нужно будет опрыскивать листья растений в огороде и полить сами муравейники.

Ранее дачникам дали совет, как истребить медведок. В гнездо вредителя или около него можно поместить самодельную отраву. Чтобы сделать ее, нужно скатать мякиш в шарики, а затем в каждый из них воткнуть спичку серой внутрь.