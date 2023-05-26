Среда обитания
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09:33, 26 мая 2023Среда обитания

Дачникам посоветовали истреблять муравьев мылом и газировкой

Российским дачникам посоветовали бороться с муравьями мылом и газировкой

Фото: Michkasova Elena / Shutterstock / Fotodom

Российским дачникам посоветовали истреблять муравьев на участке с помощью раствора из мыла и газированного напитка. Об этом говорится в материале издания Teleprogramma.pro.

Муравьи предпочитают строить муравейники рядом с плодовыми деревьями и овощными грядками. Чтобы бороться с насекомыми, дачникам рекомендовали смешать литр воды, литр газированного напитка, например, лимонада, и добавить туда ложку жидкого хозяйственного мыла.

Получившимся раствором нужно будет опрыскивать листья растений в огороде и полить сами муравейники.

Ранее дачникам дали совет, как истребить медведок. В гнездо вредителя или около него можно поместить самодельную отраву. Чтобы сделать ее, нужно скатать мякиш в шарики, а затем в каждый из них воткнуть спичку серой внутрь.

Нина Ташевская
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