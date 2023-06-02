Российские рыбаки попросили о помощи в перевозке рыбы

Российские добытчики минтая попросили новых субсидий для перевозки рыбы с Дальнего Востока

Рыбопромышленники попросили новых субсидий на перевозку минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России, так как годовые лимиты на них уже исчерпаны, и если помощи не будет, то цены вырастут. Об этом со ссылкой на письмо главы Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексея Буглака в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко пишет «Коммерсантъ».

Программу субсидирования в отношении мороженного минтая запустили еще в 2021 году из-за проблем с экспортом в Китай, что было связано с пандемийными ограничениями. В настоящее время перевозка обходится в 20 рублей за килограмм рыбы, что составляет 20-25 процентов от конечной цены. Субсидия позволяет снизить стоимость на шесть рублей.

За первый квартал года на рынок поставлена 71 тысяча тонн минтая, то есть больше трети от потенциала на год (200 тысяч тонн). Однако с середины лета тарифы на перевозки в рефрижераторных контейнерах вырастут на 15-30 процентов, что связано с началом лососевой путины, таким образом, вопрос субсидий станет особенно важным.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев указал, что выделенные на помощь рыбопромышленникам средства закончились еще в середине апреля. Чтобы доставить до конца года дополительно 70 тысяч тонн продукции, по его подсчетам, нужно еще порядка 500 миллионов рублей. Пока же рыбопромышленники сами финансируют доставку. Однако управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов заметил, что если денег не будет, то цены придется повысить. Это скажется на спросе, а значит, рыбу придется отправлять на экспорт.

Аналогичная проблема уже возникала в середине 2022 года. Тогда министерство пошло навстречу компаниям и возобновило выдачу субсидий. В аппарате Абрамченко сообщили, что предложение АДМ изучат и направят в профильные ведомства.

Ранее в Росрыболовстве признали, что российская рыбная отрасль в 2022 году потеряла более 30 процентов прибыли. За 2022 год до уплаты налогов она составила 158 миллиардов рублей. Основной причиной в ведомстве называют различные последствия от санкций западных стран.