Падение прибыли российских рыбаков объяснили

РБК: российская рыбная отрасль в 2022 году потеряла 30 процентов прибыли

Российская рыбная отрасль в 2022 году потеряла более 30 процентов прибыли. Об этом на заседании Общественного совета при Росрыболовстве рассказали представители ведомства, их слова приводит РБК.

Финансовый сальдированный результат — прибыль до уплаты налогов за вычетом убытков — в прошлом году составил 158 миллиардов рублей против 230 миллиардов в 2021 году. При этом по данным Росрыболовства, выручка отрасли выросла. Суммарный оборот предприятий рыболовства, рыбоводства и переработки водных биоресурсов составил 866 миллиарда рублей, что на 7 процентов больше, чем годом ранее. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что обнародованные показатели, предоставленные Росстатом, являются предварительными. Окончательный отчет за прошлый год обычно публикуется во втором полугодии.

Росрыболовство объяснило падение прибыли ростом стоимости производства — расходы компаний увеличились из-за затрат на ремонт судов и покупку запчастей через третьи страны. К тому же, на фоне санкций Запада сократилась прибыль у самых рентабельных предприятий отрасли, которые занимаются добычей краба. Такие компании ранее поставляли варено-мороженого краба в США и Евросоюз, но не успели перестроиться после введения ограничений на экспорт товаров на рынок Северной Америки.

Представители ведомства уточнили, что раньше при объеме вылова около 95-96 тысяч тонн на экспорт уходило примерно 75 тысяч тонн краба, но в прошлом году поставки этого продукта за рубеж составили только 59 тысяч тонн. Существенное снижение прибыли подтвердил и исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (крупнейший добытчик краба в Северном бассейне) Сергей Несветов.

Говоря о прогнозах на 2023 год, Росрыболовство отметило, что при продолжении перестройки рынка можно ожидать продолжение снижения прибыли. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев прогнозирует ее на уровне 130-140 миллиардов рублей. При этом вопрос о мерах поддержки пока не рассматривается ведомством, но к нему могут вернуться в случае дальнейшего падения показателей отрасли.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал «огромным» суммарный убыток российских верфей от строительства 105 судов для вылова рыбы и краба, он составляет около 42 миллиардов рублей. По его словам, проблемы начались еще до санкций, и «в какой-то степени их можно оправдать пандемией». Шестаков отметил, что для решения проблемы убытков, возможно, придется вводить «какую-то программу финансового оздоровления» верфей.