Инстасамка заявила о желании посотрудничать с Лолитой

Инстасамка заявила, что могла бы посотрудничать c Asti и Лолитой бесплатно

Российская хип-хоп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, назвала артистов, с которыми могла бы посотрудничать бесплатно. Об этом она сообщила в интервью изданию Zhara.

Рэперша отметила певицу Анну Asti, назвав ее «офигенным проектом, который зарабатывает очень много денег», а также подчеркнула, что артистка «сделала себя сама».

«Еще было бы интересно с Лолитой что-то совместное сделать. Я знаю, что она сама пишет треки, и это бомба. Она вообще большая молодец», — добавила Инстасамка.

При этом Зотеева призналась, что не слушает российских современных исполнителей, чтобы «не портить себе ауру».

Издание «Звук Медиа» добавляет, что ранее артистка выпускала совместные треки с такими исполнителями, как Руслан СМН, Kyivstoner, Паша Техник, Витя АК, а также со своим супругом Олегом Moneyken.

В конце мая рэперша Инстасамка пообещала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной поменять тексты своих песен, уменьшить в них количество матерных слов и перестать пропагандировать разврат.