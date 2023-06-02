Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:23, 2 июня 2023Бывший СССР

Полковник в отставке порассуждал о планах российских военных на Харьков

Полковник Матвийчук: ВС РФ в июне возьмут под контроль Купянск, потом Харьковскую область

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук порассуждал о планах российских военных на Харьков. По его мнению, уже в июне войска возьмут под контроль Купянск, а затем и весь регион, передает «Московский Комсомолец».

Специалист отметил, что осенью Вооруженные силы России были вынуждены отойти из Харькова, однако население там достаточно лояльно настроено к российской стороне.

«Думаю, что в ближайших планах нашего командования — освободить город и сделать так, чтобы Харьковская область полностью перешла в состав Российской Федерации», — считает Матвийчук.

По его словам, это отодвигает границы вглубь Украины и обеспечивает безопасность Белгородской области.

Матвийчук также указал, что в ближайшее время под контроль российских военных будет взята Марьинка, сейчас она находится в полукольце.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России вплотную подошли к Купянску в Харьковской области. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны показало фрагменты воздушного боя истребителя Су-35
    Стало известно о провале контрнаступления ВСУ на флангах у Артемовска
    Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой
    42-летняя Жизель Бюндхен снялась в купальнике для рекламы модного бренда
    В ЛНР сформировали региональное правительство
    Блинкен оценил состояние российской экономики
    В России утвердили запрещающий пользоваться машиной перечень неисправностей
    Врач назвала запрещенные при варикозе виды спорта
    Украина заявила о готовности рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака
    Полковник в отставке порассуждал о планах российских военных на Харьков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.