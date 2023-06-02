Полковник в отставке порассуждал о планах российских военных на Харьков

Полковник Матвийчук: ВС РФ в июне возьмут под контроль Купянск, потом Харьковскую область

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук порассуждал о планах российских военных на Харьков. По его мнению, уже в июне войска возьмут под контроль Купянск, а затем и весь регион, передает «Московский Комсомолец».

Специалист отметил, что осенью Вооруженные силы России были вынуждены отойти из Харькова, однако население там достаточно лояльно настроено к российской стороне.

«Думаю, что в ближайших планах нашего командования — освободить город и сделать так, чтобы Харьковская область полностью перешла в состав Российской Федерации», — считает Матвийчук.

По его словам, это отодвигает границы вглубь Украины и обеспечивает безопасность Белгородской области.

Матвийчук также указал, что в ближайшее время под контроль российских военных будет взята Марьинка, сейчас она находится в полукольце.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России вплотную подошли к Купянску в Харьковской области. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

