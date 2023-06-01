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14:37, 1 июня 2023Бывший СССР

Российские силы вплотную подошли к Купянску

Глава Харьковской области Ганчев: российские силы вплотную подошли к Купянску

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) вплотную подошли к Купянску в Харьковской области. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«ЛБС (линия боевого соприкосновения — прим. «Ленты.ру») практически вплотную к Купянску. Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем. Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся», — сказал он.

Как утверждает Ганчев, многие украинские каналы не скрывают того, что российские силы подошли к населенному пункту и где-то происходили позиционные бои на улицах города, частного сектора, который расположен вплотную к Купянску.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия стягивает все больше военных к границе с Белгородской областью. По его словам, численность солдат Украины увеличивается в населенных пунктах Харьковской области, граничащих с российским регионом.

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    Кристина Есикова
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