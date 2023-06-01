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08:34, 1 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о стягивании ВСУ к границе России

Марочко сообщил о стягивании ВСУ к границе с Белгородской областью

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают все больше военных к границе с Белгородской областью. Об усилении группировки ВСУ заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, численность украинских солдат увеличивается в населенных пунктах Харьковской области, граничащих с российским регионом. Кроме того, зафиксирован рост числа совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан. Марочко отметил, что граждане «под различными предлогами выступают в роли сопровождающих». Помимо этого ВСУ используют мирных жителей, чтобы они показывали дороги и тропы «местного значения» и помогали «с другой справочной информацией», добавил он.

Марочко также сообщил, что ВСУ перебрасывают личный состав и технику в район Серебрянского лесничества в ЛНР. Марочко допустил, что командование украинской армии начало усиливать группировку на указанном участке фронта по причине успехов российских сил.

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    Марина Совина
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