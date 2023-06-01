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08:13, 1 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об усилении группировки ВСУ в ЛНР

Марочко: ВСУ перебрасывают личный состав и технику в район Серебрянского лесничества в ЛНР

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают личный состав и технику в район Серебрянского лесничества и ряда населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР). Об усилении группировки ВСУ заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В районе Серебрянского лесничества, а также в районах населенных пунктов Макеевка и Невский отмечена переброска личного состава, вооружений и техники противника», — сообщил он.

Марочко допустил, что командование украинской армии начало усиливать группировку на указанном участке фронта по причине успехов российских сил. По его словам, ВСУ делают это в спешке, так как в рядах войск Украины растут потери среди личного состава.

Ранее Марочко рассказал о дезертирстве в украинской армии. Он уточнил, что на фоне этого командование ВСУ перебросило подкрепление в район Макеевки и Невского, где и были зафиксированы подобные случаи. Кроме того, исходя из радиоперехватов, бежавших численностью до взвода разыскивали.

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    Кристина Есикова
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