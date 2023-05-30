В ЛНР рассказали о случаях дeзертирства украинских военных

Марочко сообщил о случаях дезертирства в рядах ВСУ на краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о случаях дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«На краснолиманском направлении после нанесенного удара ВС РФ по подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка и Невский отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций», — заявил Марочко.

По его словам, на фоне случаев дезертирства, командование ВСУ перебросило подкрепление на этот участок фронта. Кроме того, исходя из радиоперехватов, бежавших численностью до взвода в настоящее время разыскивают.