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08:45, 30 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о случаях дeзертирства украинских военных

Марочко сообщил о случаях дезертирства в рядах ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о случаях дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«На краснолиманском направлении после нанесенного удара ВС РФ по подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка и Невский отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций», — заявил Марочко.

По его словам, на фоне случаев дезертирства, командование ВСУ перебросило подкрепление на этот участок фронта. Кроме того, исходя из радиоперехватов, бежавших численностью до взвода в настоящее время разыскивают.

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    Алевтина Запольская
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