В ЛНР сформировали региональное правительство

Врио главы ЛНР Пасечник подписал указ о формировании регионального правительства

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале рассказал о подписании указа о формировании регионального правительства.

«Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего правительства и возглавит систему исполнительных органов ЛНР», — написал он.

Отмечается, что главой правительства стал Сергей Козлов, а также были назначены его заместители и 18 министров.

Ранее заведующий кафедрой административного и экологического права, кандидат юридических наук, доцент Луганского государственного университета имени Владимира Даля, эксперт Независимого общественного мониторинга Константин Афанасьев отметил, что законы, регламентирующие процедуру выборов депутатов Народного совета ЛНР и ее муниципалитетов имеют важнейшее значение.