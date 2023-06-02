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21:44, 2 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР сформировали региональное правительство

Врио главы ЛНР Пасечник подписал указ о формировании регионального правительства
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Alexei Nikolsky / Globallookpress.com

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале рассказал о подписании указа о формировании регионального правительства.

«Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего правительства и возглавит систему исполнительных органов ЛНР», — написал он.

Отмечается, что главой правительства стал Сергей Козлов, а также были назначены его заместители и 18 министров.

Ранее заведующий кафедрой административного и экологического права, кандидат юридических наук, доцент Луганского государственного университета имени Владимира Даля, эксперт Независимого общественного мониторинга Константин Афанасьев отметил, что законы, регламентирующие процедуру выборов депутатов Народного совета ЛНР и ее муниципалитетов имеют важнейшее значение.

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