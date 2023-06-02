Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:07, 2 июня 2023Моя страна

В Оренбургском заповеднике родилась сотая лошадь Пржевальского

В Оренбургском заповеднике родилась сотая лошадь Пржевальского
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Оренбуржье в Центре реинтродукции лошади Пржевальского родился сотый жеребенок лошади Пржевальского. Об этом рассказал руководитель центр Евгений Булгаков, передает proOren.

Жеребенок появился у лошадей Регнума и Шикры в гареме Сандро, сформировавшемся совсем недавно. Он уже активно играет и пробует траву.

«Центр реинтродукции планировал достичь такой численности к 2030 году, но у лошадей свои планы. И на то были причины: просторная заповедная степь, прекрасные пастбища, продуманная сеть водопоев, круглогодичный мониторинг, племенная работа, безопасность и защита», — сказал Булгаков.

Он отметил, что тенденция роста численности редких лошадей в России сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Уссурийском заповеднике в Приморском крае спустя полвека появились дикие леопарды — первую пару, самца и самку, переселили туда из нацпарка «Земля леопарда» в рамках работы по восстановлению популяции хищника. Речь идет о молодой самке Leo 284F и самце Leo270M. Планируется, что в ближайшее время в Уссурийский заповедник выпустят юного самца Leo 260M.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости
    В США предупредили ВСУ о сложностях с западной техникой при контрнаступлении
    Стало известно о взрывах в Харькове
    Раскрыта реакция Пугачевой на отказ суда снимать с Галкина статус иноагента
    Экс-ректора МГРИ заподозрили в краже вузовских книг на миллион рублей
    Следовавшая GPS туристка сбилась с пути и утопила машину в море
    Москвичам перечислили главные плюсы оплаты проезда по биометрии
    Некоторым россиянам рекомендовали отказаться от сырков
    США подготовились к диалогу с Россией по контролю над вооружениями
    В сети заметили необычную деталь на обуви Байдена в момент его падения
    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.