В Оренбургском заповеднике родилась сотая лошадь Пржевальского

В Оренбуржье в Центре реинтродукции лошади Пржевальского родился сотый жеребенок лошади Пржевальского. Об этом рассказал руководитель центр Евгений Булгаков, передает proOren.

Жеребенок появился у лошадей Регнума и Шикры в гареме Сандро, сформировавшемся совсем недавно. Он уже активно играет и пробует траву.

«Центр реинтродукции планировал достичь такой численности к 2030 году, но у лошадей свои планы. И на то были причины: просторная заповедная степь, прекрасные пастбища, продуманная сеть водопоев, круглогодичный мониторинг, племенная работа, безопасность и защита», — сказал Булгаков.

Он отметил, что тенденция роста численности редких лошадей в России сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Уссурийском заповеднике в Приморском крае спустя полвека появились дикие леопарды — первую пару, самца и самку, переселили туда из нацпарка «Земля леопарда» в рамках работы по восстановлению популяции хищника. Речь идет о молодой самке Leo 284F и самце Leo270M. Планируется, что в ближайшее время в Уссурийский заповедник выпустят юного самца Leo 260M.