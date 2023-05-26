В Уссурийском заповеднике спустя полвека появились дикие леопарды

В Уссурийский заповедник переселили первую пару леопардов для восстановления популяции

В Уссурийском заповеднике в Приморском крае спустя полвека появились дикие леопарды — первую пару, самца и самку, переселили туда из нацпарка «Земля леопарда» в рамках работы по восстановлению популяции хищника. Об этом сообщается на сайте «Земли леопарда».

«"Адам и Ева" Уссурийского заповедника — молодые самка и самец в возрасте около двух лет. Хищница зарегистрирована в базе данных "Земли леопарда" под номером Leo 284F, самец – Leo 270M», — говорится в публикации.

В нацпарке пояснили, что животных перемещали поочередно без вреда для здоровья и «мягким способом» — в состоянии сна их оставили в специальном вольере, который леопарды покинули без присутствия людей. Таким образом специалисты минимизировали стресс-факторы для зверей. При этом они наблюдали за всеми передвижениями леопардов с помощью спутниковых ошейников.

Исторически ареал леопардов охватывал весь юг Приморья, но к началу века он существенно сократился и осталось только 35 особей. Хищников перемещают на территории, где они исчезли более 50 лет назад, в рамках программы, утвержденной Минприроды России. Это первый в мире подобный проект в рамках работы по сохранению дальневосточных леопардов, отметили в нацпарке. Зверей решили перевезти, так как естественное переселение затрудняется из-за автотрассы Владивосток — Хабаровск, поселков вдоль нее и поймы реки Раздольная.

Планируется, что в ближайшее время в Уссурийский заповедник выпустят юного самца Leo 260M. Сейчас он находится в центре реабилитации — его поместили под наблюдение в 2022 году после спасения от гибели. Всего для восстановления ареала запланировано переселение не менее шести взрослых особей. Долгосрочная цель проекта заключается в формировании новой популяции численностью минимум в 25 особей в историческом ареале в южной части Сихотэ-Алиня, в том числе в заповеднике.

В апреле сообщалось, что популяция редких дальневосточных леопардов в дикой природе в России выросла до 125 взрослых особей. Их них специалистам удалось установить 49 самцов и 65 самок, пол еще 11 животных определить не удалось. У хищников родилось не менее 13 котят. Специалисты выяснили, что животные расселяются в пределах исторического ареала обитания.