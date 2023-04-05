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17:56, 5 апреля 2023Моя страна

В России выросла численность дальневосточных леопардов

Численность дальневосточных леопардов в России увеличилась до 125 особей

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Популяция редких дальневосточных леопардов в дикой природе в России выросла до 125 взрослых особей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела науки нацпарка «Земля леопарда» Марину Сырицу.

По ее словам, в их числе 49 самцов и 65 самок. Сырица отметила, что это благоприятное соотношение самцов и самок. «Еще 11 неустановленного пола. Родилось не менее 13 котят. Результаты исследования показывают, что популяция остается стабильной, данные с фотоловушек отражают расселение животных в различных направлениях в пределах их исторического ареала», — рассказала она.

Сырица также рассказала, что дальнейший рост популяции связан с улучшением качества мест обитания и с возможным расселением леопарда на территории исторического ареала.

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Варвара Кошечкина
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