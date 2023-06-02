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02:20, 2 июня 2023Наука и техника

Эксперты спрогнозировали отказ от людей на ресепшен в отелях

Эксперты заявили об отказе от людей на ресепшен и контроле в аэропортах в ближайшие годы

Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

Экономист, футуролог Кирилл Игнатьев заявил, что до начала 2030-х стремительно будет развиваться тренд упрощения некоторых процедур. К примеру, возможен отказ от людей на ресепшен и контроле в аэропортах, такой прогноз эксперт дал во время выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2023) в четверг.

Он объяснил, что в отелях, по его словам, будут автоматизированы функции стойки приема гостей. Она будет отсутствовать в том виде, в котором постояльцы привыкли видеть его сейчас. Игнатьев подчеркнул, что развитие технологий мобильной связи 5G и 6G упростит сценарии взаимодействия с окружающим пространством. В частности, будет улучшаться цифровой креатив, речь идет о развитии ChatGPT.

«С точки зрения развития коммуникаций и социальных сетей сильный прорыв произойдет тогда, когда повседневные вещи вроде очков или линз для улучшения зрения получат выход в интернет», — уточнил футуролог.

По прогнозам экономиста, в ближайшие годы будет развиваться и беспилотный транспорт, который начнется с сегмента грузовых перевозок. А к 2035–2036 годам займет и нишу пассажирских, предположил Игнатьев.

Эксперт также предположил, что в скором времени очень многие компании и стартапы будут связаны со здоровым образом жизни, персональным питанием и лекарствами.

Ранее сообщалось, что на конференции в Нижнем Новгороде в первый день мероприятия было подписано 33 соглашения между ключевыми игроками рынка, федеральными и региональными органами исполнительной власти. Также был представлен российский планшет Kvadra_T, автоматизированная система сервиса гражданской авиационной техники, первая полностью российская система управления движением судов для портов.

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    Марина Совина
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