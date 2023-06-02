Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:38, 2 июня 2023Бывший СССР

На Украине рассмотрят увольнение министра культуры

Премьер Украины Шмыгаль рассмотрит петицию об увольнении главы Минкульта Украины Ткаченко
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассмотрит петицию об увольнении главы Министерства культуры Украины Александра Ткаченко. Предложение, опубликованное на сайте правительства Украины, собрало необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

«Находясь на посту министра культуры и информационной политики, (Александр Ткаченко — прим. «Ленты.ру») осуществлял руководство его деятельностью таким образом, что вызвал стагнацию в культурной сфере», — говорится в сообщении.

Главу Минкульта обвиняют в несоблюдении слов, «осквернении памяти всех почивших Героев Украины» и проявлении крайнего пренебрежения к бойцам, которые отдают свои жизни. «Народ возмущен политикой господина Ткаченко», — утверждает автор петиции.

В мае Ткаченко обратился к организаторам «Евровидения» с просьбой об онлайн-выступлении на конкурсе президента Владимира Зеленского. Однако через два дня он получил отказ по электронной почте. Министр отметил, что официального запроса от Украины не было, а сам Зеленский не знал о его инициативе.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    По Киеву нанесли массированный воздушный удар с использованием ракет и беспилотников
    «Терминатор Т-800» в одних носках прошелся по улице в Москве
    Идею ограничить параллельный импорт вычислительной техники объяснили
    Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» раскрыла изнанку шоу
    Стало известно о жизни покинувших Россию артистов
    На Украине рассмотрят увольнение министра культуры
    Федор Емельяненко назвал преступлением допуск брата к бою с блогером
    Подтверждено существование самой тусклой и далекой галактики
    Вассерман оценил идею об отмене домашнего задания для российских школьников
    Путин провел совещание с Совбезом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.