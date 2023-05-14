Минкульт просил о выступлении Зеленского на «Евровидении» без его ведома

Минкульт заявил, что просил о выступлении Зеленского на «Евровидении» без его ведома

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что обратился к организаторам «Евровидения» с просьбой об онлайн-выступлении на конкурсе президента Владимира Зеленского. Его слова приводит британское издание Guardian.

Ткаченко рассказал, что в субботу, 6 мая, просил позволить Зеленскому выступить с речью на финале «Евровидения», но через два дня получил отказ по электронной почте. Министр отметил, что официального запроса от Украины не было, а сам Зеленский не знал о его инициативе.

Ранее вещательная корпорация «Би-би-си» и другие международные вещатели отказались предоставлять президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить с видеообращением в финале музыкального конкурса. Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о его просьбе.