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11:52, 2 июня 2023Силовые структуры

Российский экс-замминистра заметил под своей машиной подозрительного мужчину

Экс-замглавы Минтранса РФ вызвал полицию из-за подозрительного мужчины под его машиной

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве полиция проводит проверку после обращения бывшего заместителя министра транспорта России, который заметил у своей машины подозрительного мужчину. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, экс-чиновник, который также занимал должность начальника управления ФСБ по Калининградской области, проживает в 1-м Обыденском переулке. Он увидел по видеокамере, как неизвестный залез под его машину и произвел какие-то манипуляции.

После этого мужчина вызвал правоохранительные органы.

1 июня сообщалось, что в Москве пятеро неизвестных через окно проникли в квартиру гендиректора компании «Таксити» Феликса Маргаряна и ограбили его на 21 миллион рублей. Злоумышленники пробрались домой к бизнесмену, распылили ему в лицо баллончик, избили его и вынесли из квартиры украшения. Помимо этого, были украдены деньги и пять дорогих часов брендов Breguet, Cartier, Louis Moinet, Ulysse Nardin, Patek Philippe.

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    Любовь Ширижик
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