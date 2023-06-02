В Госдуме отреагировали на конфликт чеченцев с Пригожиным

Депутат Миронов призвал чеченцев и Пригожина уладить конфликт вне публичного пространства

Чеченским руководителям и основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину следует уладить конфликт за пределами публичного пространства. Об этом заявил «МК» председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

По его словам, сложно сказать, что именно в комментарии руководителя ЧВК вызвало болезненную реакцию у чеченцев. «Но одно могу сказать точно: вся эта перепалка, несомненно, доставила удовольствие укронацистам и нашей "пятой колонне". Зачем нам устраивать праздник этой публике?» — высказался Миронов.

Депутат призвал обе стороны уладить конфликт, не вынося его в публичное пространство, и добавил, что возможность показать свои лучшие качества появится на поле боя.

Конфликт между Пригожиным и представителями Чечни завязался из-за комментария основателя «Вагнера» о задачах спецназа «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По словам бизнесмена, все подразделения «ахматовцев» держатся в секрете. При этом, отвечая на вопрос журналистов о способности чеченцев освободить Донецкую народную республику, бизнесмен заявил, что считает, что у них есть силы для этого.

Соратники главы Чечни Рамзана Кадырова, среди которых депутат Госдумы от республики Адам Делимханов, глава парламента Чечни Магомед Даудов и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, резко раскритиковали Пригожина. Даудов предложил бизнесмену встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной». Алаудинов в свою очередь отметил, что многие бойцы перешли из «Вагнера» в «Ахмат».