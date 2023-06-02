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13:25, 2 июня 2023Экономика

Россия оказалась лидером по вложениям в Иран

Россия стала крупнейшим инвестором в Иране после вложений $2,7 млрд в месторождения нефти

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Крупнейшим иностранным инвестором в Иран стала Россия, ее проекты включают в себя энергетику, железные дороги, автомобилестроение и сельское хозяйство. Об этом сообщил глава Совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуштабан, передает ТАСС.

По его словам, после вложений 2,7 миллиарда долларов в два иранских нефтяных проекта на долю Москвы приходится 45 процентов от общего объема иностранных инвестиций в период с октября 2021 года по январь 2023-го.

Около 60 процентов платежей стороны ведут в национальных валютах, при этом 40 процентов приходится на рубль. Иран поставляет в Россию продукцию автомобильной промышленности и продукты питания.

Ранее сообщалось, что импорт иранских товаров в Россию вырос на 30 процентов в годовом выражении. В списке крупнейших импортеров иранских товаров Москва поднялась с 11-го на 10-е место. Наибольшую долю в структуре импорта занимают «детали турбореактивных или турбовинтовых двигателей, кроме неподвижных и подвижных лопаток газовых турбин».

В Центробанке России надеются, что фондовый рынок страны будет развиваться по иранской траектории. По мнению первого замглавы Банка России Владимира Чистюхина, поспособствует значительному росту также привлечение внешних инвесторов.

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    Платон Щукин
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