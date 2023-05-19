Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:45, 19 мая 2023Экономика

В ЦБ понадеялись на рост российского фондового рынка по примеру Ирана

Первый замглавы ЦБ Чистюхин: фондовый рынок России может повторить позитивный опыт Ирана

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский фондовый рынок может начать бурно расти за счет вложений населения, как это происходит в Иране, предположил первый замглавы Банка России Владимир Чистюхин. Его слова в ходе международного экономического форума «Россия — Исламский мир» приводит РИА Новости.

«Я верю, что через какое-то время у нас пойдет иранский сценарий», — выразил надежду Чистюхин. По его словам, поспособствует значительному росту также привлечение внешних инвесторов.

Частные инвесторы приходят на фондовый рынок «отчасти от безысходности», заявил в ноябре 2022 года замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он объяснил, что население в странах, столкнувшихся с серьезным санкционным давлением, «не видит для себя другого способа» долгосрочного сохранения сбережений и приумножения их темпами выше инфляции, кроме как фондовый рынок.

В марте газета Financial Times сообщила, что Россия стала главным инвестором в иранскую экономику. Москва вложила в страну в общей сложности 2,76 миллиарда долларов. Речь идет о финансировании проектов в горнодобывающем секторе, а также в сферах промышленности и транспорта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В США допустили потерю американских военных на Украине
На Западе усомнились в возможности удовлетворить потребности Украины в оружии
Москвич сделал незаконный ремонт и разозлил соседей
Доктор Мясников назвал комаров переносчиками смертельно опасных заболеваний
Грузинские депутаты подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией
Защита вора в законе Рашида Джамбульского обжаловала приговор
Перечислены пять помогающих решить возвращаться ли к бывшему партнеру вопросов
Подход ООН к решению глобальной проблемы раскритиковали
В ЦБ понадеялись на рост российского фондового рынка по примеру Ирана
Путин встретился с Кадыровым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.