В ЦБ понадеялись на рост российского фондового рынка по примеру Ирана

Первый замглавы ЦБ Чистюхин: фондовый рынок России может повторить позитивный опыт Ирана

Российский фондовый рынок может начать бурно расти за счет вложений населения, как это происходит в Иране, предположил первый замглавы Банка России Владимир Чистюхин. Его слова в ходе международного экономического форума «Россия — Исламский мир» приводит РИА Новости.

«Я верю, что через какое-то время у нас пойдет иранский сценарий», — выразил надежду Чистюхин. По его словам, поспособствует значительному росту также привлечение внешних инвесторов.

Частные инвесторы приходят на фондовый рынок «отчасти от безысходности», заявил в ноябре 2022 года замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он объяснил, что население в странах, столкнувшихся с серьезным санкционным давлением, «не видит для себя другого способа» долгосрочного сохранения сбережений и приумножения их темпами выше инфляции, кроме как фондовый рынок.

В марте газета Financial Times сообщила, что Россия стала главным инвестором в иранскую экономику. Москва вложила в страну в общей сложности 2,76 миллиарда долларов. Речь идет о финансировании проектов в горнодобывающем секторе, а также в сферах промышленности и транспорта.