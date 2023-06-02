GT: миллиарды людей по всему миру воспринимают США как стремящегося к войне монстра

Профессор Университета Роберта Морриса Энтони Моретти заявил, что миллиарды людей по всему миру воспринимают США как стремящегося к войне монстра. Об этом он написал в своей статье для Global Times (GT).

«Какое представление о них [странах Запада] сложится у стран Южной Азии, Африки и в других частях света, где к их словам о демократии относятся со скепсисом?» — отметил он.

Автор также заявил, что НАТО несет ответственность «за кровопролитие в далеких от Европы уголках».

По его словам, после начала украинского конфликта стало ясно, что Соединенные Штаты намерены продолжать использовать свою военную мощь для удержания гегемонии. Он отметил, что Запад и Европа превращаются в военный инструмент США. Моретти добавил, что это приводит к трагическим последствиям.

По словам профессора, Североатлантический альянс не раз доказывал, что будет вести свою деятельность в «весьма далеких от Европы местах». По его словам, об этом свидетельствует опыт конфликтов в том числе в Ливии и Афганистане.

Ранее американский историк и политолог Аарон Гуд предупредил США о потере гегемонии из-за конфликта на Украине. По словам обозревателя, «худший геополитический кошмар Вашингтона» станет реальностью из-за решения Белого дома развязать конфликт и вынудить Россию начать спецоперацию.

