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16:58, 2 июня 2023Культура

Мизулина прокомментировала вероятность примирения с Моргенштерном

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что у нее не будет встреч для примирения с Моргенштерном

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала вероятность примирения с российским хип-хоп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Об этом сообщает Life.

На вопрос журналиста о том, собирается ли общественница встречаться с рэпером, Мизулина дала отрицательный ответ.

«Никаких встреч с иностранными агентами проводиться не будет. На нашей площадке эти люди присутствовать не будут. Это наша принципиальная позиция. Они могут общаться со своими западными кураторами, представителями посольств разных государств, туда им дорога», — отметила глава ЛБИ.

Общественница напомнила, что Моргенштерн, как и другие исполнители, признанные иностранными агентами, напрямую нарушили закон, из-за чего их деятельностью занимается Следственный комитет.

Ранее российская хип-хоп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, пообещала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной поменять тексты своих песен.

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    Анастасия Астахова
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