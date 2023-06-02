Среда обитания
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16:32, 2 июня 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о наказаниях за неправильное обращение с навозом

Россиянам грозят штрафы за неправильное обращение с органическими удобрениями и навозом

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С наступлением дачного сезона россиянам в очередной раз напомнили, какое наказание их может ждать за неправильное обращение с органическими удобрениями, в частности, с навозом. Соответствующий закон приняли еще зимой, но сейчас он стал еще актуальнее, указывает Mordovmedia.

За неправильное хранение, переработку, перевозку и продажу органического удобрения должностных лиц будут штрафовать на 30-40 тысяч рублей, а компанию — на 250-350 тысяч. За повторное нарушение штрафы могут увеличиться уже до 450 тысяч рублей.

Предприятиям грозит штраф, если они будут заготавливать навоз без специально оборудованных для этого площадок. Также нельзя сливать навоз вблизи рек и удобрять почву вблизи домов. Что касается дачников, то им штраф грозит, если органы местного самоуправления зафиксируют реальный ущерб, который был нанесен почве.

Ранее в России предложили ввести налог на разведение животных на даче для желающих заработать на продаже сельскохозяйственной продукции. С таким предложением выступил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что для себя выращивать кур, коз и другую живность на даче можно. Однако придется соблюдать требования — не мешать соседям и своевременно устранять запах и отходы.

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    Платон Щукин
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