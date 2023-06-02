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13:30, 2 июня 2023Бывший СССР

В ВСУ пригрозили сделать атаки на Россию новой нормой

Советник главкома ВСУ Назаров: атаки на территорию России станут новой нормой

Фото: Libkos / AP

Атаки на российскую территорию «станут новой нормой». С такой угрозой советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Виктор Назаров выступил в интервью испанской газете Mundo.

По его словам, для украинских войск «все военные позиции в России являются законными целями». В материале газеты также отмечается, что после беседы с Назаровым издание пришло к выводу, что на Украине могли разработать «неожиданный военный план», который может включать в себя сосредоточение внимания СМИ на наступлении ВСУ на востоке и юге, а непосредственно сами нападения — в другом месте.

Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла удар по морскому порту в Бердянске Запорожской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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    Алевтина Запольская
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