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23:56, 2 июня 2023Мир

Вучич заявил о попытках косовского премьера стать новым Зеленским

Президент Сербии Вучич заявил, что премьер непризнанного Косово Курти мечтает о войне
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva рассказал, что ситуация на севере Косово продолжает оставаться напряженной, а премьер непризнанной республики Альбин Курти берет пример с украинского лидера Владимира Зеленского, желая развязать военные действия.

«В любой день дело может дойти до эскалации, поскольку Курти мечтает о войне и мечтает быть Зеленским. Для него не проблема, что за него будет воевать кто-то другой», — заявил он.

Вучич уточнил, что Курти намерен втянуть НАТО в конфликт с Сербией, которая, в свою очередь, не собирается воевать. По его словам, нет никаких сомнений в том, что обострение ситуации в регионе происходит именно из-за косовского премьера.

Ранее власти Косово допустили проведение новых выборов на фоне конфликта с Сербией. Президент непризнанной республики Вьоса Османи отметила, что власти готовы провести новые местные выборы на севере, при условии что они будут инициированы юридическим процессом.

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    Марина Совина
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