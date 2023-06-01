Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:41, 1 июня 2023Мир

Власти Косово допустили проведение новых выборов из-за конфликта с Сербией

Президент Косово Османи заявила о готовности провести новые выборы на севере страны
Вьоса Османи

Вьоса Османи. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Косово допустили проведение новых выборов на фоне конфликта с Сербией, об этом сообщает Reuters со ссылкой на непризнанного президента Косово Вьосу Османи.

По ее словам, власти готовы провести новые местные выборы на севере при условии, что они будут инициированы юридическим процессом. Уточняется, что политик сделала заявление после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, лидером Франции Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Олафом Шольцем и главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

Ранее Вашингтон потребовал от правительства в Приштине вывести косовскую полицию с севера Косово и Метохии. Об этом заявил посол США в непризнанном Косово Джеффри Ховеньер. По его словам, американская сторона считает, что присутствие косовской полиции в зданиях, в которые они ворвались, провокационно.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованием отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. В результате произошли столкновения, пострадали несколько десятков человек.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ у Шебекино
    Мастер кунг-фу разбил 122 кирпича голыми руками и попал на видео
    Россиянин представился полицейским и забрал у мужчины 100 тысяч рублей
    Звезда «Сплетницы» избавится от дома в Нью-Йорке
    Сексолог назвала продукты для потенции и секса «как у Аль Пачино»
    Безработного мужчину задержали за домогательства к 21-летней россиянке
    Пассажирка обвинила стюардессу в расизме из-за одного замечания
    В ПСЖ объяснили заявления тренера об уходе Месси
    Психолог дала рекомендации по борьбе со страхом карьерного роста
    Власти Косово допустили проведение новых выборов из-за конфликта с Сербией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.