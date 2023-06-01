Власти Косово допустили проведение новых выборов из-за конфликта с Сербией

Президент Косово Османи заявила о готовности провести новые выборы на севере страны

Власти Косово допустили проведение новых выборов на фоне конфликта с Сербией, об этом сообщает Reuters со ссылкой на непризнанного президента Косово Вьосу Османи.

По ее словам, власти готовы провести новые местные выборы на севере при условии, что они будут инициированы юридическим процессом. Уточняется, что политик сделала заявление после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, лидером Франции Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Олафом Шольцем и главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

Ранее Вашингтон потребовал от правительства в Приштине вывести косовскую полицию с севера Косово и Метохии. Об этом заявил посол США в непризнанном Косово Джеффри Ховеньер. По его словам, американская сторона считает, что присутствие косовской полиции в зданиях, в которые они ворвались, провокационно.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованием отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. В результате произошли столкновения, пострадали несколько десятков человек.