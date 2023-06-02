Оливер Стоун заявил о желании услышать мнение Путина по Сноудену

Режиссер Оливер Стоун заявил, что хотел услышать мнение Путина по Сноудену

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что хотел услышать мнение президента России Владимира Путина о бывшем американском разведчике Эдварде Сноудене. Об этом он рассказал в ходе онлайн-беседы с журналистами из Ассоциации иностранных корреспондентов в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Автор посчитал, что нужно стремиться узнать другие точки зрения, поэтому при работе над фильмом про Сноудена он решил взять интервью у президента России в 2016 году. Стоун подчеркнул, что то, что Путин говорит в его документальном фильме — очень интересно.

«Нужно выслушивать другую точку зрения, нельзя просто переходить к выводам, которые делает западная пресса», — рассказал он.

Ранее кинодеятель отметил, что спустя шесть лет все еще считает президента России «великим лидером для своей страны». «Народ его любит», — подчеркнул режиссер.