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15:29, 2 мая 2023Культура

Режиссер Оливер Стоун назвал Путина великим лидером для своей страны

Снявший фильм о Путине режиссер Стоун назвал президента великим лидером для своей страны

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американский кинорежиссер и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун ответил на вопрос о том, изменилось ли его отношение к президенту России Владимиру Путину с 2017 года, когда кинематографист выпустил посвященный главе государства документальный фильм под названием «Интервью с Путиным». Своим мнением он поделился в интервью The Guardian.

Кинодеятель отметил, что спустя шесть лет все еще считает президента России «великим лидером для своей страны». «Народ его любит», — подчеркнул режиссер.

В декабре прошлого года Стоун назвал США подлинными виновниками конфликта в Донбассе.

Ранее Путин наградил советского и российского дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Анастасия Астахова
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