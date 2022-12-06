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04:53, 6 декабря 2022Мир

Оливер Стоун назвал США виновниками конфликта в Донбассе

Режиссер Оливер Стоун назвал США подлинными виновниками конфликта в Донбассе
Оливер Стоун

Оливер Стоун. Фото: Cinzia Camela / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский режиссер Оливер Стоун назвал США подлинными виновниками конфликта в Донбассе. Об этом он сказал в интервью газете Politika.

«Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: "Русские нападают". А кто это спровоцировал?» — задался вопросом Стоун. По его словам, причиной происходящего в Донбассе стало то, что США активно вооружали украинскую армию, а с 2014 года Украина была не нейтральной, а «против России». «Отсюда пошла война. Как и все, каждая война имеет свои причину и следствие, но мы не обращаем на это внимания», — добавил он.

Стоун подчеркнул, что США всегда «нарушают все правила, когда хотят», и в то же время назвал Вашингтон «профессионалами в осуждении каждой страны, которая нарушит линию мирового порядка».

В апреле Оливер Стоун заявил, что Украина является стратегически важной страной для США. Он напомнил, что Соединенные Штаты всегда вмешивались в дела других стран для собственных нужд.

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Марина Совина
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