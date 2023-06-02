Свидание с подругой из интернета обошлось россиянину в 50 тысяч рублей

В Москве сотрудники кафе оформили кредит на клиента из-за отказа платить 50 тысяч за ужин

В Москве мужчине предъявили счет в 50 тысяч рублей после ужина с подругой из интернета в кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Незнакомка предложила кавалеру сходить в одно заведение на Краснохолмской набережной. Тот согласился. После ужина официант потребовал, чтобы мужчина отдал ему 50 тысяч рублей за еду, однако тот отказался платить из-за завышенной цены.

После этого к посетителю подошли незнакомцы, которые увели его в подсобку и, угрожая предметом, похожим на пистолет, оформили кредит на его имя. Все деньги они перевели себе на счет.

Однако этой суммы подельникам не хватило. Они разрешили мужчине позвонить другу и попросить его занять еще денег. Приятель, узнав о случившемся, позвонил в полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали одного из фигурантов, остальным удалось скрыться. Сейчас их разыскивают.