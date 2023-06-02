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01:22, 2 июня 2023Экономика

Россия осталась в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза

«Известия»: Россия осталась в списке крупнейших торговых партнеров ЕС, несмотря на санкции

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Россия по итогам I квартала 2023 года осталась в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза, несмотря на множество пакетов санкций. Об этом сообщили «Известиям» в постпредстве России при ЕС.

«Ощутимое снижение товарообмена между ЕС и Россией, как мы и ожидали, произошло в I квартале 2023-го — по мере того как активнее начал проявляться отложенный эффект санкций в отношении ключевых позиций российского экспорта», — отметили дипломаты.

Так, по итогам января-марта страна опустилась на девятое место «среди крупнейших контрагентов Евросоюза». Ранее Москва занимала пятую позицию после США, Китая, Великобритании и Швейцарии. На фоне введенных рестрикций Россия пропустила вперед несколько стран, подчеркнули в постпредстве.

При этом дипломаты напомнили, что сворачивать сотрудничество с Россией Евросоюз начал по собственной инициативе.

1 июня агентство Bloomberg сообщило, что страны ЕС смягчили ряд ограничительных мер, которые войдут в 11 пакет санкций. В статье сказано, что объединение может пойти на частичную отмену предложения запретить перевозившим санкционные товары судам заходить в порты ЕС.

Один из источников издания заверил, что утвердить перечень новых санкций страны-члены Евросоюза надеются уже на следующей неделе.

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    Марина Совина
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