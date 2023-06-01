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17:55, 1 июня 2023Мир

ЕС смягчил ряд ограничений из 11 пакета санкций

Bloomberg: ЕС смягчил ряд ограничений, предусмотренных в рамках 11 пакета санкций

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Евросоюза смягчили ряд ограничительных мер, которые войдут в 11 пакет санкций. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

В материале агентства отмечается, что ЕС постепенно движется в сторону соглашения по очередному пакету ограничительных мер. При этом сказано, что «некоторое количество предложений, выдвинутых изначально Еврокомиссией, решили сделать менее категоричными».

Журналисты акцентировали внимание на том, что для утверждения нового пакета санкций все участники объединения должны единогласно его одобрить.

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