ЕС смягчил ряд ограничений из 11 пакета санкций

Bloomberg: ЕС смягчил ряд ограничений, предусмотренных в рамках 11 пакета санкций

Страны Евросоюза смягчили ряд ограничительных мер, которые войдут в 11 пакет санкций. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

В материале агентства отмечается, что ЕС постепенно движется в сторону соглашения по очередному пакету ограничительных мер. При этом сказано, что «некоторое количество предложений, выдвинутых изначально Еврокомиссией, решили сделать менее категоричными».

Журналисты акцентировали внимание на том, что для утверждения нового пакета санкций все участники объединения должны единогласно его одобрить.