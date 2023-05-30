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20:43, 30 мая 2023Мир

В США сообщили о новом пакете антироссийских санкций

Госсекретарь США Блинкен: новый пакет антироссийских санкций будет объявлен 31 мая
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Новый пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с поставками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и с «российской дезинформацией», подробности будут объявлены 31 мая. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

«Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских беспилотниках, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также противодействуют российской... дезинформации», — заявил глава Госдепа на пресс-конференции в Швеции.

Ранее стало известно, что ЕС составил проект нового пакета санкций против России. Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что проект был передан странам-членам для согласования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы ЕС принять 11 пакет санкций «абсурдом, глупостью и безумием». Она заявила, что санкции Запада в отношении Москвы нелегитимны и незаконны.

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    Виктория Кондратьева
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