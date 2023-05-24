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14:25, 24 мая 2023Мир

Захарова прокомментировала планы ЕС ввести новый пакет санкций против России

Захарова: Москва подготовит ответ на планы ЕС ввести 11-й пакет санкций против России
СюжетСанкции против России:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва подготовит выверенный ответ на новый пакет санкций Евросоюза против России. Так планы ЕС прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что 11-й пакет рестрикций — «какой-то гибридный удар по международному праву». «Санкции Запада в отношении нашей страны нелегитимны, незаконны. Они были приняты без какого-либо участия Совета Безопасности ООН. Разрабатываемые сейчас экстерриториальные ограничения нелегитимны вдвойне», — заявила дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства назвала планы ЕС ввести санкции «абсурдом, глупостью и безумием». «Сколько бы они ни старались все это исполнить и придумать, для нас это ничего не изменит. Мы адаптировались к новой реальности», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, в Брюсселе сами признают, что «арсенал средств давления на Россию исчерпан и что ударили по самим себе». Дипломат добавила, что Москва продолжит наращивать взаимовыгодное сотрудничество с надежными партнерами, несмотря на «рестрикции и шантаж Запада».

Ранее стало известно, что ЕС составил проект нового пакета санкций против России. Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что проект был передан странам-членам для согласования. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала целью пакета санкций против РФ противодействие обходу действующих ограничительных мер.

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Семен Александров
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