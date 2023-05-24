Захарова прокомментировала планы ЕС ввести новый пакет санкций против России
Москва подготовит выверенный ответ на новый пакет санкций Евросоюза против России. Так планы ЕС прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что 11-й пакет рестрикций — «какой-то гибридный удар по международному праву». «Санкции Запада в отношении нашей страны нелегитимны, незаконны. Они были приняты без какого-либо участия Совета Безопасности ООН. Разрабатываемые сейчас экстерриториальные ограничения нелегитимны вдвойне», — заявила дипломат.
Представитель внешнеполитического ведомства назвала планы ЕС ввести санкции «абсурдом, глупостью и безумием». «Сколько бы они ни старались все это исполнить и придумать, для нас это ничего не изменит. Мы адаптировались к новой реальности», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, в Брюсселе сами признают, что «арсенал средств давления на Россию исчерпан и что ударили по самим себе». Дипломат добавила, что Москва продолжит наращивать взаимовыгодное сотрудничество с надежными партнерами, несмотря на «рестрикции и шантаж Запада».
Ранее стало известно, что ЕС составил проект нового пакета санкций против России. Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что проект был передан странам-членам для согласования. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала целью пакета санкций против РФ противодействие обходу действующих ограничительных мер.