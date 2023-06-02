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10:07, 2 июня 2023Силовые структуры

В гараже у россиянина нашли полторы тысячи патронов и шесть взрывпакетов

Житель Краснодара хранил в гараже тысячи патронов, чтобы использовать их для поделок

Фото: Telegram-канал Kub Mash

В гараже у жителя Краснодара обнаружили тысячи патронов и шесть взрывпакетов. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Мужчина рассказал полицейским, что 10 лет назад увидел ящик с боеприпасами на металлобазе и выкупил его. В нем лежали боевые и холостые патроны для автомата Калашникова, 87 капсюлей, патроны для винтовок и трассирующие снаряды.

Россиянин признался стражам порядка, что использовал содержимое ящика для изготовления поделок. Он кидал патроны в костер, а когда они взрывались, собирал гильзы и делал из них фигурки. За все время мужчина выковал около 50 изделий.

В отношении него возбудили уголовное дело, а все патроны изъяли.

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    Елизавета Новикова
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