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09:35, 2 июня 2023Забота о себе

Названа доля рискующих заболеть из-за неправильного питания россиян

Совкомбанк Страхование: 2/3 россиян рискуют серьезно заболеть из-за неправильного питания

Фото: Peter Dawn / Unsplash

Подавляющее большинство россиян понимают, что могут серьезно заболеть из-за неправильного питания, но осознанно готовы подвергать себя подобному риску. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией «Совкомбанк Страхование» и провайдером страхования «Madanes Россия».

Данные аналитиков свидетельствуют, что 2/3 опрошенных не хотят ограничивать себя в выборе пищи ради сохранения здоровья, из них 41,8 процента респондентов вообще не следуют принципам питания, рекомендованным диетологами. При этом доля россиян, осознанно подходящих к выбору пищи, составляет лишь 21,4 процента. Оставшиеся 36,7 процента опрошенных признают, что стараются следить за своим пищевым поведением, но у них не всегда получается себя контролировать.

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Опрос также показал, что 39,4 процента рискующих заболеть из-за неправильного питания россиян готовы изменить пищевые привычки только из желания сбросить лишний вес. Проблемы со здоровьем могут побудить изменить рацион лишь 24,6 процента респондентов.

Болезнь всегда проще предупредить, нежели лечить, особенно когда речь идет об онкологии. Как свидетельствуют данные ВОЗ, до 30 процентов всех случаев рака связаны с вредными пищевыми привычками и могут быть предотвращены. В случае опухолей желудочно-кишечного тракта этот показатель достигает 70 процентов

Елена Солоповагенеральный директор «Madanes Россия»

По информации Роспотребнадзора, избыточный вес есть у 47,6 процента мужчин и 35,6 процента женщин, ожирение — у 19 и 27,6 процента опрошенных соответственно. Этот фактор в возрасте от 30 лет и старше может приводить к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сахарного диабета.

Исследование проводилось в мае 2023 года среди жителей российских городов. Участие в нем приняли 2998 человек старше 18 лет.

Ранее диетолог-нутрициолог Виктория Залесская рассказала, что во время соблюдения диеты худеющие становятся наиболее уязвимыми к дефицитам питательных веществ. По ее словам, многие системы питания не позволяют женщинам получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов, в частности — омега-3.

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    Наталья Обрядина
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