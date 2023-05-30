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05:32, 30 мая 2023Забота о себе

Диетолог рассказала о потере важных микроэлементов во время диеты

Диетолог Залесская: во время диеты женщинам нужно употреблять омега-3, магний и железо

Диетолог-нутрициолог Виктория Залесская рассказала, что многие диеты не позволяют женщинам получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов, в частности — омега-3. В этот период худеющие становятся наиболее уязвимыми к дефицитам питательных элементов, отметила врач в интервью изданию «Газета.Ru».

Во время подобных манипуляций с организмом из рациона женщин пропадает огромное количество жиров. И этом может привести к нарушению метаболизма, а также недостатку в организме омега-3 ПНЖК (полиненасыщенных жирных кислот), объяснила специалист.

«Омега-3 регулирует обмен веществ в организме, уменьшает уровень холестерина, улучшает эластичность сосудов и помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой системы», — подчеркнула Залесская.

Также омега-3 заметно улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Как подчеркнула диетолог, Оптимальной концентрацией для суточного приема считается 950 миллиграмм, отметила диетолог.

Также важно контролировать уровень железа, который является важным аспектом женского здоровья. При его недостатке нарушается синтез гемоглобина. Железо относится к незаменимым микроэлементам, подчеркнула диетолог. В норме у женщины в организме должно присутствовать от девяти до 30 мкмоль/л железа. Поддержать такие показатели можно за счет употребления блюд из мяса, печени, птицы, рыбы и яиц.

«Магний — еще один необходимый для женщин элемент. Он способствует усвоению питательных веществ, например, кальция и витамина D», — подчеркнула Залесская.

Для представительниц прекрасного пола также не менее важны селен, витамин А, витамин Е, таурин, лецитин, подытожила диетолог.

Ранее терапевт Надежда Подкорытова рассказала, что режим питания, основанный на одном разрешенном продукте, — опасен для здоровья. Врач напомнила, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимы разнообразные питательные вещества — белки, жиры и углеводы, витамины и микроэлементы. В противном случае у человека может начаться истощение организма.

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    Марина Совина
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