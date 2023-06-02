У российского пассажирского самолета при посадке разрушилось шасси

В Якутии у самолета авиакомпании «АэроБратск» при посадке разрушилось шасси

У самолета Як-40 российской авиакомпании «АэроБратск» в Якутии разрушилось шасси во время приземления. Об этом пишет Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в четверг, 1 июня, с пассажирским воздушным судном, следовавшим из Братска в Олекминск. «При выполнении посадки в аэропорту произошло разрушение пневматики левой основной стойки шасси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту лайнера находились 22 пассажира и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного происшествия. Ее сотрудники дадут оценку всем обстоятельствам случившегося и при наличии оснований примут необходимые меры реагирования.

Ранее в мае самолет российского авиаперевозчика «ИрАэро» экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в иллюминаторе. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном Ан-24, летевшим из Иркутска в Усть-Кут (Иркутская область).