Российский самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе
Самолет российской авиакомпании «ИрАэро» экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в иллюминаторе. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел во вторник, 30 мая, с пассажирским воздушным судном Ан-24, летевшим из Иркутска в Усть-Кут (Иркутская область). Согласно предварительным данным, при выполнении лайнером рейса на пассажирском остеклении была замечена трещина.
Отмечается, что самолет, на борту которого находилось 46 пассажиров и пять членов экипажа, благополучно приземлился в авиагавани Иркутска. «Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили представители пресс-службы.
Ранее в мае в самолет российского авиаперевозчика «Сибирь» во время полета ударила молния. Ситуация произошла в понедельник, 29 мая, с пассажирским воздушным судном, летевшим из Красноярска в Новосибирск.