Российский самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе

Летевший из Иркутска самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе

Самолет российской авиакомпании «ИрАэро» экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в иллюминаторе. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел во вторник, 30 мая, с пассажирским воздушным судном Ан-24, летевшим из Иркутска в Усть-Кут (Иркутская область). Согласно предварительным данным, при выполнении лайнером рейса на пассажирском остеклении была замечена трещина.

Отмечается, что самолет, на борту которого находилось 46 пассажиров и пять членов экипажа, благополучно приземлился в авиагавани Иркутска. «Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили представители пресс-службы.

Ранее в мае в самолет российского авиаперевозчика «Сибирь» во время полета ударила молния. Ситуация произошла в понедельник, 29 мая, с пассажирским воздушным судном, летевшим из Красноярска в Новосибирск.