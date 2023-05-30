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16:14, 30 мая 2023Путешествия

Российский самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе

Летевший из Иркутска самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе

Фото: Василий Доенин / ТАСС

Самолет российской авиакомпании «ИрАэро» экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в иллюминаторе. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел во вторник, 30 мая, с пассажирским воздушным судном Ан-24, летевшим из Иркутска в Усть-Кут (Иркутская область). Согласно предварительным данным, при выполнении лайнером рейса на пассажирском остеклении была замечена трещина.

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Отмечается, что самолет, на борту которого находилось 46 пассажиров и пять членов экипажа, благополучно приземлился в авиагавани Иркутска. «Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили представители пресс-службы.

Ранее в мае в самолет российского авиаперевозчика «Сибирь» во время полета ударила молния. Ситуация произошла в понедельник, 29 мая, с пассажирским воздушным судном, летевшим из Красноярска в Новосибирск.

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    Фариза Бацазова
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