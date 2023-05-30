Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:16, 30 мая 2023Путешествия

В российский пассажирский самолет ударила молния

Aviaincident: в летевший из Красноярска в Новосибирск самолет ударила молния

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В самолет российской авиакомпании «Сибирь» во время полета ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла в понедельник, 29 мая, с пассажирским воздушным судном, летевшим из Красноярска в Новосибирск. На послеполетном осмотре лайнера специалисты новосибирского аэропорта Толмачево обнаружили на створке реверса следы разряда статического электричества.

«Со слов экипажа на снижении был замечен разряд молнии впереди справа в непосредственной близости от воздушного судна», — говорится в сообщении.

Ранее в мае в другой самолет авиаперевозчика «Сибирь», направлявшийся из Новосибирска в ОАЭ, ударила молния во время полета. Специалисты обнаружили следы разряда статического электричества на законцовке левого полукрыла. Уточняется, что лайнер был отстранен от полетов.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
    Эксперт заметил в атаках на Москву выполненный по схеме «утка» беспилотник
    Кремль прокомментировал работу Минобороны во время атаки беспилотников на Москву
    Кремль ответил на вопрос о возможном обращении Путина из-за атаки беспилотников
    Сбивший четверых пешеходов BMW попал на видео в Подмосковье
    На Западе заявили о падении ракеты около центра НАТО в Польше
    В Кремле связали атаку беспилотников на Москву с необходимостью продолжения СВО
    Гражданку Украины задержали в Москве за попытку вывезти детей-сирот за границу
    Фьюри назвал Усика клоуном
    Оксана Самойлова показала внешность матери после пластики лица
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.