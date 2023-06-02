В Польше выразили недовольство созданной комиссией по изучению влияния России

FT: в Польше считают, что комиссия по изучению влияния России помешает выборам президента

Общественность Польши выразила недовольство созданной комиссией по изучению влияния России, поскольку она может помешать потенциальному участию в выборах президента некоторых политиков, в том числе бывшему премьер-министру страны, лидеру оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональду Туску. Об этом сообщает Financial Times.

Критики инициативы окрестили ее «Законом Туска», поскольку его главной целью может стать экс-премьер, которого политики правящей партии Польши «Право и справедливость, в частности ее основатель Ярослав Качиньский, неоднократно обвиняли «в излишнем дружелюбии к Москве».

«Сама структура комиссии, тот факт, что она берет на себя полномочия суда, полиции, прокуратуры и секретных служб, означает, что мы имеем дело в данном случае с чисто политической акции», — заявил представитель партии Туска Ян Грабец. Он уверен, что «эта идея искажения результатов выборов обернется против ее авторов».

Ранее сообщалось, что польская комиссия собирается исследовать российское влияние в стране за последние 15 лет. В частности, комиссия сосредоточится на деятельности официальных лиц, которые принимали решения в ущерб интересам Варшавы.