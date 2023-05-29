Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 29 мая 2023Мир

В Польше решили изучить российское влияние

Президент Польши подпишет законопроект о создании комиссии по изучению российского влияния

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда решил подписать законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния, заявил политик. Его слова приводит Reuters.

Уточняется, что комиссия будет исследовать российское влияние в стране за последние 15 лет. В частности, комиссия сосредоточится на деятельности официальных лиц, которые действовали в ущерб интересам Варшавы.

При этом оппозиция считает, что проект направлен против нее, поскольку его хотят ввести в преддверии парламентских выборов, которые пройдут осенью.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости
    В центре Киева раздались взрывы
    Россиянам назвали способ быстро купить квартиру
    Стилист Рогов назвал трендом подчеркивающую грудь одежду
    Китай не подтвердил слухи о предложении сохранить новые регионы за Россией
    Военкоры сообщили об ударах по Киеву баллистическими ракетами
    Путин подписал закон о снятии запрета на выборы в регионах с военным положением
    В Польше решили изучить российское влияние
    Трансгендер из Казахстана устроил дебош в московском баре в День пограничника
    МВД предложило вернуть ГИБДД право контролировать ремонт дорог
    На Украине пообещали скорое контрнаступление
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.