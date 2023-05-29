В Польше решили изучить российское влияние

Президент Польши подпишет законопроект о создании комиссии по изучению российского влияния

Президент Польши Анджей Дуда решил подписать законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния, заявил политик. Его слова приводит Reuters.

Уточняется, что комиссия будет исследовать российское влияние в стране за последние 15 лет. В частности, комиссия сосредоточится на деятельности официальных лиц, которые действовали в ущерб интересам Варшавы.

При этом оппозиция считает, что проект направлен против нее, поскольку его хотят ввести в преддверии парламентских выборов, которые пройдут осенью.