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15:29, 2 июня 2023Бывший СССР

Стало известно число пострадавших в результате удара ВСУ по порту в Бердянске

Рогов: девять человек пострадали в результате удара ВСУ по морскому порту в Бердянске

Кадр: Telegram-канал Владимира Рогова

Девять человек пострадали в результате удара по морскому порту в Бердянске со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, раненные уже госпитализированы. Другие подробности произошедшего пока уточняются.

2 июня ВСУ атаковали морской порт в Бердянске Запорожской области. Удар был нанесен примерно в 12:00 (совпадает с мск).

Ранее Рогов сообщил об активизации украинской артиллерии и авиации на запорожском направлении. По его словам, под обстрел попал город Пологи.

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    Алевтина Запольская
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