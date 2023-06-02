Информация о существовании аллергии на тополиный пух оказалась недостоверной

Аллергологи Браун и Болибок заявили, что тополиный пух не вызывает аллергии

Иммунолог Анастасия Браун и аллерголог Владимир Болибок опровергли информацию о существовании аллергии. Сообщения о том, что тополиный пух вызывает аллергическую реакцию, оказались недостоверными.

Telegram-канал «Za Россию» опубликовал опрос, в котором призвал подписчиков ответить, есть ли у них аллергия на тополиный пух.

Иммунолог Анастасия Браун объяснила, что в действительности аллергии на тополиный пух не существует, так как он не является аллергеном, но может переносить аллергены цветущих трав. Помимо аллергиков, по ее словам, на контакт с тополиным пухом могут реагировать люди с чувствительностью слизистой.

Аллерголог Владимир Болибок также сообщил, что в ряде случаев пух может вызывать раздражение, но оно никак не связано с аллергией. «Тополиный пух — это вата, и аллергеном никогда не являлся. Если частички пуха попадают в дыхательные пути, они ведут себя как инородное тело — вызывают насморк», — пояснил он.

Специалист отметил, что реакция может также возникать, если пух попал в гортань или горло. «В таком случае возможна слизь, спазм гортани или бронхов, кашель, но эти явления с аллергической реакцией никак не связаны», — добавил он.

Популярность этого заблуждения, как отметил Болибок, связана с тем, что пыление тополей совпадает со временем цветения луговых трав, которые как раз и вызывают аллергию.

Информация о том, что тополиный пух якобы вызывает аллергию, не появлялась в российских СМИ. Подобные сообщения публиковались в Telegram-каналах, которые неправильно трактовали связь тополиного пуха и аллергии.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»