Врач с Первого канала назвал снижающий риск рака продукт

Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал зеленый лук снижающим риск рака продуктом

Иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал зеленый лук продуктом, снижающим риск развития рака. Выпуск передачи доступен на платформе Rutube.

Врач отметил, что зеленый лук содержит много кверцитина — вещества, которое помогает контролировать развитие раковых клеток и влияет на подавление воспалений.

Согласно китайскому исследованию, в котором участвовало более полумиллиона человек, употребление 20 граммов зеленого лука в сутки на 15 процентов снижает риск возникновение рака, рассказал иммунолог. При этом он подчеркнул, что активным противораковым свойством обладает именно этот вид лука. «Зеленый лук имеет в 20 раз больше кверцитина, чем лук-порей», — пояснил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который также снижает риск развития онкологических заболеваний. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он заявил, что таким свойством обладает печень трески, которая содержит большое количество витамина D.

